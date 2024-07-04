كازاخستان وباكستان توحدان قواتهما المسلحة

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

نشرت وزارة الخارجية الكازاخستانية مشروع قرار بشأن توقيع مذكرة بين حكومتي كازاخستان وباكستان.

أفادت مراسل أذرتاج ان الوثيقة تقضي بمشاركة القوات المسلحة لكلا البلدين معا في بعثات منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وفق ما نشرته وزارة الخارجية الكازاخية، ستخلق المذكرة أساسا قانونيا لمشاركة القوات المسلحة لكازاخستان وباكستان معا في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

بناء على الوثيقة، ستحدد الهيأة الأممية المعنية للبعثة مدة نشر وحدة مشتركة لحفظ السلام. ستتضمن الاتفاقية الفنية الموقعة لبعثة أممية معينة بنية تحتية للوحدة المشتركة وجدول المتواجدين فيها.