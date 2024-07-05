مسعود بزشكيان يفوز بالانتخابات الرئاسية في ايران

باكون 6 يوليو، (اذرتاج)

فاز المرشح الإصلاحي والنائب عن تبريز ووزير الصحة السابق مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع للبلاد.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث باسم مركز الانتخابات التابع لوزارة الداخلية محسن إسلامي خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الانتخابات بمبنى الوزارة.

أضاف ان عملية فرز الأصوات للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الجمعة قد انتهت.

وتم الإدلاء بإجمالي 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا في صناديق الاقتراع الموزعة في حوالي 59 ألف مركز بجميع أنحاء البلاد.

أشار الى ان بزشكيان حصل على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، حيث بلغت نسبة التصويت له 53.7 بالمئة.

ويذكر أن المرشح المحافظ سعيد جليلي حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 من الأصوات، وظل معدل التصويت لجليلي عند 44.4 بالمئة. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8 بالمئة.