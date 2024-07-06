اوربان وميرضيايف يبحثان آفاق العلاقات الثنائية في شوشا

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

أجرى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف محادثات ثنائية في شوشا.

وأفادت أذرتاج أن الناطق الصحفي لرئيس الوزراء المجري زولتان كوفاكس كتب عن هذا اللقاء في مدونته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتب كوفاكس: "أشار القائدان إلى أن التعاون المجري الأوزبكي تطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2021، عندما تم إطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية بين البلدين".

وأضاف أنه خلال الاجتماع، اتفق أوربان وميرضياييف على "مجالات جديدة للتعاون" لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأفادت الخدمة الصحفية لرئيس أوزبكستان أن زعيمي البلدين ناقشا خلال المفاوضات آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون العملي في عدد من المجالات الرئيسية.

وجاء في البيان: "خلال المناقشات، تم التأكيد على نمو التجارة والاستثمار المتبادل، كما تمت الإشارة إلى أهمية المبادرات الثقافية والتعليمية الجديدة".

وجرى اللقاء بين زعيمي البلدين على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، التي عقدت في العاصمة الثقافية لأذربيجان، مدينة شوشا.