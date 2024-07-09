فيكتور أوربان يزور الصين

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

قام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية.

أفادت وكالة أذرتاج أن فيكتور أوربان اجتمع اليوم مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.