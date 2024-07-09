رئيس الوزراء الهندي يزور موسكو

باكو، 8 يوليو، (اذرتاج)

توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الهندية انه من المقرر أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التطور المستقبلي للعلاقات بين البلدين والقضايا المطروحة على الأجندة الدولية.

وتستمر الرحلة لمدة يومين.