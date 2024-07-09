زلزالان يضربان جورجيا في يوم واحد

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

ضرب زلزالان بقوتي 4 و3.5 درجات جورجيا ليلة اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز خدمات رصد الزلازل الجورجي أنه تم تسجيل الهزات الأرضية بالقرب من قرية ساميبا، على بعد 24 كيلومترا من مدينة نينوتسميندا.

ولا معلومات حول خسائر مادية وروحية.