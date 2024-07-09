بحث المسائل المتعلقة بمشاركة دولة قطر في مؤتمركوب29

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

استقبل مساعد رئيس جمهورية أذربيجان والمدير التنفيذي لمؤسسة حيدر علييف آنار علي أكبروف المبعوث الخاص لوزارة خارجية دولة قطر لشؤون تغير المناخ والاستدامة بدر بن عمر الدفع في 7 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال اللقاء، تم إطلاع الضيف على الاستعدادات للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) المقرر عقدها في باكو في شهر نوفمبر المقبل وكما نوقشت المسائل المتعلقة بالمشاركة النشطة لدولة قطر في هذا الحدث المرموق.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المشاريع المزمع تنفيذها في مجال الثقافة.