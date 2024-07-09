الرئيس التركي يهنئ نظيره الإيراني بزشكيان بفوزه في الانتخابات

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الاثنين نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بحث الرئيسان في اتصالهما العلاقات الثنائية والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن العلاقات بين تركيا وإيران ستستمر في التطور بكافة المجالات في المرحلة الجديدة بفضل القوة التي تستمدها من ماضيهما العميق.

وهنأ أردوغان بزشكيان، الذي انتخب رئيسا لإيران، على فوزه في الانتخابات وتمنى له النجاح في منصبه الجديد.