اللجنة التنظيمية لكوب29 تعقد اجتماعها الخامس

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

عقدت اللجنة التنظيمية لكوب 29 اجتماعها الخامس في 8 يوليو لمناقشة تحضيرات لهذا الحدث العالمي الكبير.

أفادت أذرتاج ان رئيس اللجنة مدير إدارة رئيس الجمهورية سمير نورييف قال ان العملية التحضيرية لكوب 29 تحت إشراف ومتابعة الرئيس إلهام علييف.

وقال نورييف ان الرئيس إلهام علييف قال، في كلمتين ألقاهما في اجتماع بصيغة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" وفي اجتماع القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في شوشا في 6 يوليو، إن أذربيجان ستبذل كل ما في وسعها لبناء جسر والتوافق بين البلدان المتطورة والنامية. وأضاف رئيس اللجنة التنظيمية ان الدول التركية الشقيقة دعمت في "إعلان قراباغ" الذي تم تبنيه في قمة شوشا، الجهود المتواصلة التي تبذلها أذربيجان لتحقيق نتائج حقيقية في كوب 29.

وزاد ان عدد قادة الدول والحكومات الذين تم تأكيد مشاركتهم في قمة الزعماء في كوب29 يزداد، تلبية لدعوة الرئيس إلهام علييف. وقال ان الاهتمام الكبير للقمة يظهر مدى الاحترام لبلدنا ومدى الثقة في قدرة أذربيجان على تنظيم الاحداث الدولية الكبيرة وعزمها الكبير على الانتقال الى الطاقة الخضراء.

قال نورييف ان النص النهائي لاتفاقية "البلد المضيف" التي ستوقع بين حكومة أذربيجان وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ سيتم جاهزا قريبا بالاعتماد على آراء الهيئات الحكومية ذات الصلة.

قال ان رئاسة أذربيجان كوب29 دخلت المرحلة النشطة بعد مؤتمر بون للمناخ، المنعقد في 13-3 يونيو عام 2024.

وأعلن ان قائمة الاقتراحات الأولية التي تتضمن 14 مبادرة أعدت على أساس الاقتراحات المطروحة من قبل الهيئات الحكومية المختلفة وكذلك نتيجة المناقشات المكثفة مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وأفاد نورييف انه تم تحديد أيام حسب المواضيع في كوب 29 بعد الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة.

واكد ان أذربيجان منفتحة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر الى جانب الدول أيضا في مكافحة تغير المناخ، مضيفا ان الاعمال على انشاء لجنة تشاورية دولية مؤلفة من الشخصيات العالمية البارزة على وشك الاستكمال.

ثم ألقى وزير البيئة والموارد الطبيعية والرئيس المعين لكوب 29 مختار بابايف ومساعد رئيس الجمهورية انار علي اكبروف ووزير الخارجية جيهون بايراموف ومساعد رئيس الجمهورية ورئيس قسم شئون السياسة الخارجية في إدارة الرئيس حكمت حاجييف وموكلة حقوق الانسان سبينه علييفا ووزير الطوارئ كمال الدين حيدروف ورئيس السلطة التنفيذية لمدينة باكو إلدار عزيزوف ونائبة رئيس وكالة الامن الغذائي ذكية مصطافايفا ومديرة جمعية "دوست" للتطور الشامل والابداع نيجار محمدوفا كلمات تحدثوا خلالها عن الاعمال المنجزة وسير تنفيذ المهام الأخرى.

وفي ختام الجلسة أعطيت توجيهات بشأن تنفيذ خطة التدابير المتعلقة بتنظيم وعقد كوب 29 وسائر الشؤون ذات الصلة.