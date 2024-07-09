ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الصاروخية في كييف

باكو، 9 يوليو، (اذرتاج)

أطلقت روسيا صواريخ على مدن مختلفة في أنحاء أوكرانيا خلال النهار ما أسفر عن مقتل 27 مدنيا على الأقل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو ان الهجوم أسفر عن إصابة 117 شخص في موجات من الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت عددا من المدن الأوكرانية.

واستهدفت الضربات الروسية 3 منشآت للطاقة الكهربائية في كييف ومستشفى "أوخماتديت" للأطفال في كييف وتسبب في مقتل ممرّضَين على الأقلّ وإصابة سبعة أشخاص بينهم طفلان.