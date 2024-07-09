افتتاح قنصليتين جديدتين للهند في روسيا

باكو، 9 يوليو، (اذرتاج)

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للجالية الهندية أن بلاده ستفتتح قنصليتين جديدتين بمدينتي قازان ويكاترينبورغ الروسيتين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الروسية ان ناريندرا مودي اكد خلال لقائه حشدا من أبناء الجالية الهندية الطلاب ورجال الأعمال على هامش زيارته إلى موسكو أن العلاقات بين روسيا والهند تقوم على أساس من الثقة والاحترام.