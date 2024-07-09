سفير الاتحاد الأوروبي في كازاخستان: نعيد إحياء طريق الحرير التاريخي

باكو، 9 يوليو (أذرتاج)

نعمل اليوم على تطوير ممر النقل العابر لبحر الخزر، الممتد من آسيا المركزية الى أوروبا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "كازإنفورم" ان هذا صرح به سفير الاتحاد الأوروبي في كازاخستان كيستوتيس يانكاوسكاس.

أقيم حفل تقديم نتائج المشروع الإقليمي "ممار تراث طريق الحرير في آسيا المركزية – الجوانب الدولية لسنة التراث الثقافي الأوروبي" في أستانا. يهدف المشروع الى حماية التراث الثقافي لطريق الحرير وتبليغه.

وأضاف : "اننا، في الحقيقة، نعيد إحياء طريق الحرير التاريخي الذي يربطنا منذ قرون عديدة. والمشروع يساهم في حماية تراث أجدادنا وتبليغ هذه الثروة الثقافية المشهورة التي تربط آسيا المركزية برمتها".