رئيس البرلمان الأرميني لا يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة

باكو، 9 يوليو (أذرتاج)

رفض رئيس برلمان أرمينيا آلين سيمونيان مشاركته في اجتماع الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ في 12 يوليو، حسبما قاله مساعده موفسيس اروتيونيان.