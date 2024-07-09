زلزال قوي يضرب ساحل جمهورية أفريقيا الوسطى

باكو، 10 يوليو، (أذرتاج)

تم تسجيل زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحل جمهورية جنوب أفريقيا وتم الإعلان عن تهديد بحدوث تسونامي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي ان مركز الزلزال وقع على بعد 2.1 ألف كيلومتر جنوب شرق مدينة أرنيستون الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1200 نسمة وعلى عمق 10 كيلومترات.

تم الإعلان عن خطر تسونامي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.