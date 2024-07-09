مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد واداء اليمين الدستورية تقام يوم 30 يوليو

باكو، 10 يوليو، (أذرتاج)

ستقام مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد واداء اليمين الدستورية في 30 يوليو الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني مجتبى يوسفي.

أضاف ان المراسم ستقام بحضور شخصيات محلية بالاضافة الى ضيوف اجانب من دول مختلفة. وكان مسعود بزشكيان قد انتخب رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية التي جرت 5 يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم. وبعد نيله غالبية اصوات المقترعين اصبح بزشكيان الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الإيرانية.