كازاخستان قد تبني محطة شحن في إيران

باكو، 10 يوليو، (أذرتاج)

كازاخستان مهتمة ببناء محطة شحن في ميناء إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الصحافة المحلية أن شركة الملاحة البحرية الإيرانية "غولدن لاين" عرضت على كازاخستان التعاون في بناء محطة في ميناء بندر عباس. وفقا للاقتراح، يمكن تخصيص 30 هكتارا من القطعة الأرضية لهذا الغرب.

وأعلنت وزارة النقل الكازاخستانية ان الطرف الكازاخستاني يدرس الجدوى الاقتصادية للاستثمارات في بناء المحطة، فضلا عن مدى توافر أحجام نقل البضائع المضمون.

وأضافت الوزارة: "بشكل عام، يعد ممر النقل "الشمال-الجنوب" الذي يوفر الوصول إلى أسواق إيران والهند ودول الخليج، واعدا لبلادنا".