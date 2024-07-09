اكتشاف مخطوط كتاب الفيلسوف ابي نصر الفارابي والمسكوكات القديمة في أوزبكستان

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

اكتشفت في ولاية نامانغان الأوزبكية مخطوط كتاب الفيلسوف والعالم الشهير ابي نصر الفارابي والمسكوكات والأسلحة القديمة. ستعرض المكتشفات الثمينة في مجمع "ينغي آكسي" في حديقة آكسيكنت الأثرية.

أفادت أذرتاج نقلا عن موقع Vzqlyad.uz ان 10 مكتشفات تاريخية ثمينة يعود تاريخها الى الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر ميلاديا، بما فيها المسكوكات الصينية والباكترية وكذلك مخطوط مؤلف ابي نصر الفارابي أثرت صندوق المقتنيات لدى مجمع "ينغي آكسي".

يعود تاريخ السيف المكتشف في نامانغان الى القرن الحادي عشر، حسب رأي المتخصصين. وصل هذا السلاح الينا كما ترك بعد القتال. يعتبر المتخصصون ان السيف صنعه الحدادون المحليون من الفولاذ الصلب. تعرف آكسيكنت كمركز صناعة الفولاذ الخفيف والصلب في العالم. لم يكشف سر صناعة هذه المواد بعد.

وضربت مسكوكات باكتريا في فترة ما بين سنوات 600-475. اما المسكوكات الصينية فضربت في القرن التاسع عشر ودرسه المؤرخ شيرعلي كولدوشيف بشكل مفصل.