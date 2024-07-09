وزير تركي: حصلنا على تمويل أجنبي بقيمة 3.8 مليار دولار لمنطقة الزلزال

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن بلاده حصلت حتى اليوم على تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار من المنظمات الدولية لتضميد جراح منطقة الزلازل المزدوج الذي وقع في قهرمان مرعش جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط 2023.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، حيث أكد أن بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا قدم مؤخراً 250 مليون يورو أيضاً (نحو 270 مليون دولار).

وأكد شيمشك أن الجهود مستمرة لتوفير التمويل الأجنبي بشروط مواتية من المنظمات الدولية لإعادة إعمار المنطقة بعد الزلزال.

وأضاف: "وفي هذا السياق، تلقت تركيا 250 مليون يورو إضافيًا من بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا لتمويل نفقات البنية التحتية الصحية في منطقة الزلزال".

وأشار شيمشك أن الوزارة وقعت أمس على الاتفاقية المتعلقة بالقرض المذكور، وذكر أنه تم توفير 250 مليون يورو من تمويل الميزانية من البنك المذكور لنفس الغرض في العام الماضي.

ولفت إلى أهمية التمويل المذكور لمنطقة الزلزال.

وذكر شيمشك أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن أيضًا عن حزمة تمويل بقيمة 1.5 مليار يورو لمنطقة الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.