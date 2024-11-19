اتخاذ قرار في كوب29 بشأن برنامج العمل ضمن المواقف غير السوقية المنصوص عليها في الفقرة الـ8ر6 من اتفاقية باريس

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

اتخذت الأطراف قرارا بشأن برنامج العمل ضمن المواقف غير السوقية المنصوص عليها في الفقرة الـ8 من المادة الـ6 من اتفاقية باريس على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

والفقرة المذكورة من المادة المشار إليها تتيح للأطراف عبر المواقف المذكورة بتنفيذ الخطط الوطنية للمناخ بما فيه خطط التخفيف من آثار تغير المناخ والكتيف معها والتشجيع على التنمية المستدامة.

ورئاسة الكوب29 حددت وضع المادة الـ6 من اتفاقية باريس للخدمة بشكل تام أولوية من الأولويات الرئيسية حيث تنص المادة المذكورة على ضمان أسواق الكربون الموثوقة والشفافة عند تعاون البلدان من اجل نيل الأهداف المناخية والأسواق الموافقة مع تلك المادة وسيلة مهمة من اجل توجيه استثمارات اكثر إلى البلدان النامية وبالتالي فإن التطبيق الكامل للمادة الـ6 من شأنه أن يقلل الأموال التي تنفقها البلدان في سبيل تحقيق المساهمات المحددة على المستوى الوطني بقدر يبلغ 250 مليار دولار سنويا.

يذكر أن الأطراف توصلت إلى اتفاق في أول أيام كوب29 في 11 نوفمبر الجاري وطبقا للفقرة الـ4ر6 من اتفاقية باريس على معايير تأسيس قروض الكربون ليضمن ذلك نشاط سوق الكربون الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة بجانب تمكين تلك المعايير من مصداقية سوق الكربون الدولية وخفض الانبعاثات