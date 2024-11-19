رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ التابعة للكوب: لا تقدم كافي بشأن قضية التمويل المناخي

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب نبيل منير في مؤتمر صحفي نظمته رئاسة فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن تقدما مهما حصل حول المفاوضات فإن قضية التمويل المناخي لا تقدم كافي فيها.

وأضاف منير أن القرارات المتخذة والالتزامات المتعهد بها في باكو سوف تؤدي إلى نتائج تنتج ثمارا للمستقبل.