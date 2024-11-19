البطلة رفيعة المستوى لكوب29: نضع تحالف الكوب الرئاسي للمناخ والصحة للخدمة

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

قالت البطلة رفيعة المستوى لتغير المناخ للكوب29 نكار أرباداراي في كلمة ألقتها في مؤتمر صحفي نظمته رئاسة فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن التعليم والمهارات والصحة والرفاهية من المهم جدا في سبيل ضمان مستطاع الناس للمساهمة في معالجة الأزمة المناخية حيث إن التغير المناخي يعني تغيرا لا يعود حول كيفية حياتنا باعتبارنا إنسانا.

وأضافت أننا يجب علينا أن نطبق برامج التعليم الأخضر ذات الصلة من اجل زيادة الوعي والقبول بشأن الحاجة إلى ممارسة نشاط في مجال المناخ ونتائج الدورة المنعقدة اليوم تجمع مختلف المنظمات الدولية ومصارف التنمية متعددة الأطراف وغيرها تحت قبة موحدة ونستهدف بجمع هؤلاء الناس والمنظمات تحت القبة الواحدة إلى بناء تعاون وتوافق بين المناخ ووكالات التنمية البشرية وفي مجال الصحة نضع رسميا تحالف الكوب الرئاسي للمناخ والصحة للخدمة ويسعى هذا التحالف إلى إدراج الصحة في أجندة المناخ.