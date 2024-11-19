وزير الاقتصاد الأذربيجاني يجتمع مع وزير البيئة السلوفاكي على هامش كوب29

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع نائب رئيس الوزراء وزير البيئة السلوفاكي توماش تارابا على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الاجتماع ارتكز على مسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومن ضمنها تم التأكيد على أهمية مواصلة النشاط المشترك من اجل زيادة حجم التبادل التجاري فيما ناقش الطرفان المسائل الخاصة بأجندة فريق العمل المشترك للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات نظر حول توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات والطاقة وحول تبادل التكنولوجيا والخبرات في قطاعي تحول الطاقة والطاقة الخضراء. واكد الوزيران على أن تحقيق إمكانات التعاون يعد آفاقا واسعة لتنمية البلدين الاقتصادية.