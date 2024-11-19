نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف والأميرة الأردنية رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا والمديرة العامة لمركز إيكروم يحضرن عرض التمثيل الإيمائي "ويطول اليوم أكثر من قرن"

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

حضرت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا مع رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا سفيرة النيات الحسنة لمنظمة اليونسكو الأميرة الأردنية دانا فراس والمديرة العامة للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية إيكروم أرونة فراتشيسكا اللتين تزوران أذربيجان حاليا للمشاركة فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو حفل عرض التمثيل الإيمائي المخرج على أساس رواية الكاتب القيرغيزي الشهير جنكيز أيتماتوف "ويطول اليوم اكثر من قرن" لدى مسرح التمثيل الإيمائي الأذربيجاني.

وترك أداء الممثلين في العرض انطباعات عميقة لدى المشاهدين.