وزير الاقتصاد الأذربيجاني يجتمع مع المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الشرقية للأعمال على هامش كوب29

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الشرقية للأعمال ميخائل هارمس الذي يزور البلد حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الاجتماع ارتكز على ضرورة تنمية تعاون البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمارات وتشجيع التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية الأخرى.

كما تناول الطرفان في الاجتماع مسائل فعاليات شركات ألمانية في أذربيجان وتعزيز شراكة الأعمال والنشاط المشترك في مجال الطاقة المتجددة.

وناقش الجانبان كذلك الشؤون المتعلقة بتنمية العلاقات الاقتصادية وتعميق علاقات الأعمال والتجارة الثنائية.