إعلان مبادرة باكو للوئام المناخي للمزارعين ضمن فعاليات كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

عقدت رئاسة كوب29 ووزارة الزراعة الأذربيجانية ومنظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في العاصمة الأذربيجانية باكو في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم اجتماع رفيع في موضوع "تدشين مبادرة باكو للوئام المناخي للمزارعين: توسيع الفرص من اجل زيادة استدامة المزارعين ضد تغير المناخ" بحضور ممثلين وخبراء ومتخصصين في المجال عن جانب البلدان والمنظمات الدولية المختلفة.

وناقش مشاركون قضايا تأثيرات تغير المناخ على النطاق العالمي على الأمن الغذائي والزراعة وموارد المياه.

وجرى في الاجتماع الإعلان عن مبادرة باكو للوئام المناخي للمزارعين.

وقال رئيس كوب29 وزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف إن 36 في المائة من العمالة العامة في مجال الزراعة مفيدا أن الغرض الرئيسي من المبادرة المذكورة هو تحقيق التحول الزراعي في المستوى العالي من الاستدامة والعمل سويا حيث يتوقع أن تؤدي المبادرة المشار إليها إلى مزيد من تعزز التعاون وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الزراعة مع جلب المصارف الخاصة إلى المجال بجانب الهدف الآخر وهو تعزيز ودعم المزارعين ولا سيما المزارعات.

وابلغ وزير الزراعة الأذربيجاني مجنون محمدوف أن الزراعة احدى اهم قطاعات الاقتصاد عبر العالم مفيدا أن المزارعين هم الأكثر تضررا من التغير المناخي وهم الذين يشعرون بتأثيرات التغير المناخي على أنفسهم ولكنهم في آخر الذين يحصلون على دعم بسبب تغير المناخ والغرض الرئيسي من مبادرة باكو للوئام المناخي للمزارعين هو تعديل وتغيير ذلك الحال.