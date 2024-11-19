نائب الأمين العام للدول التركية في كوب29: نعمل على اتفاقية متعددة الأطراف في الأمن الغذائي

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

قال نائب الأمين العام لمنظمة الدول التركية سعدي جفعروف في كلمة ألقاها في الاجتماع المنعقد في موضوع "من الأغراض العالمية إلى الفعاليات المحلية: مبادرات إقليمية من اجل تعزيز الأنظمة المستدامة للزراعة والأغذية" على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن الزراعة ما برحت حجر أساس للاقتصادات التي تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتي توفر العمالة للقسم الأكبر من الأهالي وان الناتج المحلي الإجمالي العام للدول التركية يشكل حوالي 9ر1 تريليون وذلك يدل على إمكانات اقتصادية واسعة للمنطقة.

وأضاف أن المنظمة توصلت إلى نتائج إيجابية ملموسة في مجال الزراعة في اجتماعات وزارية ومنتديات زراعية عقدت مؤخرا بجانب وثيقتي النظر إلى العالم التركي 2040م واستراتيجية الدول التركية في الفترة ما بين 2022-2026م. كما أسست المنظمة 5 فرق عمل فرعية في مجالات البحوث والتنمية والمسائل الاقتصادية والزراعة الفنية والبذور وتربية المواشي وتعتني بتنسيق السياسات وكفاءة إدارة الإمكانات الزراعية حيث أن كل بلد عضو يعد من الأولوية ضمان الأمن الغذائي وبالتالي فإن الدول التركية تعمل في الوقت الحاضر على اتفاقية متعددة الأطراف في الأمن الغذائي.