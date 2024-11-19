رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع مدير إقليم أوروبا لمنظمة الصحة العالمية على هامش كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف مع مدير إقليم أوروبا لمنظمة الصحة العالمية هامس كلوقي في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الاجتماع ارتكز على أهمية فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس الجارية حاليا في أذربيجان مع الإشارة إلى أن مختلف الفعاليات المنعقدة على هامش الكوب29 في مجال خفض تأثيرات تغير المناخ على الصحة تكسب بالغ الأهمية.

وتم التعبير عن الارتياح من مستوى التعاون المثمر بين أذربيجان ومنظمة الصحة العالمية مع التشديد على أن البرامج والمشاريع المنفذة في أذربيجان في مجال الصحة منطبقة مع القطاعات الأولوية للمنظمة وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

ونوقشت خلال المحادثة آفاق التعاون في مختلف المجالات ومن ضمنها تقليل تأثيرات تغير المناخ على صحة الإنسان.