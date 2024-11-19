وزير الزراعة الأوروغوايي: من المهم جدا دعم المزارع الصغيرة

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

قال وزير الزراعة وتربية المواشي في جمهورية أوروغواي الشرقية فرناندو ماتوس كوستا في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري الرفيع في موضوع تنمية التجارب الزراعية المستدامة امام المناخ المنعقد على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إننا نناقش في كوب29 ردا على التحديات الحديثة في الزراعة قضايا كفاءة استخدام الأراضي وموارد المياه وتطبيق مواقف محافظة على المصادر وحماية البيئة وتقاليد المزارع المستدامة والابتكارية لتكون استرشادا اكثر كفاءة لفعاليات كل بلد في هذا المجال.

واكد الوزير الأوروغوايي على أن موارد الأراضي والمياه المحددة في ظل تغير المناخ تمارس ضغوطا على عملية إنتاج المنتجات الزراعية مشددا على أن دعم المزارع الصغيرة أمر مهم جدا ومن الضروري التأييد بها.