توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار قرين وباور تشاينه على هامش كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

جرى في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي سوكار قريب التابع لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وباور تشاينه الصينية في مجال دراسة فرص مشتركة في تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في أذربيجان وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس.

وقالت سوكار في بيان إن المذكرة تستهدف إلى المساهمة في أهداف أذربيجان في تنمية موارد الطاقة المتجددة حيث أن الوثيقة تنص على بذل جهود مشتركة في تقييم مشاريع في مجالات إنشاء محطات طاقة الشمس والرياح وإنتاج أنظمة الطاقة الذكية المندرجة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيها.