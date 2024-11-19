رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يصل إلى أذربيجان

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

وصل رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش إلى أذربيجان في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم للاشتراك في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

واجتمع دفوركوفيتش على هامش الزيارة مع وزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني رئيس فعاليات الكوب29 مختار بابايف حيث اكد الطرفان على أن الرياضة تملك قوة توحيد الناس في مكافحة تغير المناخ.