مسؤولون كبار من أوزبكستان والسنغال ومصر وغامبيا يتعرفون على فعاليات "أسان خدمت"

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

تعرف مستشار وزير التعليم العالي والعلم والابتكارات في جمهورية أوزبكستان بابور رحيموف ورئيس جهاز وزارة الإدارة الحكومية والابتكارات في الخدمات العامة في جمهورية السنغال هاهمادو بامبا و مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جمهورية مصر العربية هدى بركة والأمين الدائم لدى وزارة الخدمات العامة والإصلاحات الإدارية والتنسيق السياسي في جمهورية غامبيا باتح جاه على أنشطة مركز "أسان خدمت" في باكو في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم وذلك على هامش زيارتهم أذربيجان للمشاركة في أنشطة فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس.

وأحيط الضيوف علما مفصلا بمختلف جوانب فعاليات وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات بما فيه مراكز "أسان خدمت" المؤسسة بمبادرة الرئيس إلهام علييف والمشاريع المنفذة في مجال الابتكارات الاجتماعية.

يشار إلى أن الوكالة الحكومية حصلت على جائزة الأمم المتحدة في مجال الخدمات العامة عام 2015، وجائزة الأمم المتحدة الخاصة في مجال تطوير الخدمات العامة باستخدام الإدارة الرقمية عام 2019 وجائزة خاصة عام 2023 في إطار برنامج "جائزة الإنجاز المتميز في الحكومة العالمية"، حيث يتم الاعتراف بها على أنها "الخدمة العامة الأكثر تقدمًا في العالم".

وابلغ الضيوف أن سيتم النظر في إمكانات تطبيق مفهوم أسان خدمت في بلادهم.

كما قدمت للضيف معلومات بالتفصيل حول فعاليات مركز الحضانة والتسريع "إينولاند" و"أسان خدمت" المتنقل وشركة "آباد".

وجرى بحث مسائل تنفيذ الفعاليات والخطط المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية الموقع عليها مع الجانب الأوزبكي عام 2022م.

كما تم التوصل إلى اتفاق ابتدائي على توقيع مذكرة تفاهم بغية إقامة آفاق تعاون محتملة مع الجانب المصري.