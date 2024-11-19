إعلان بيان كوب29 في فعاليات المناخ المحسنة في قطاع السياحة

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

جرى في 20 نومفبر تشرين الثاني اليوم حفل اعلان بيان كوب29 في فعاليات المناخ المحسنة في قطاع السياحة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

وبعد المناقشات واسعة النطاق طرحت مبادرة المناخ المحسنة في السياحة التي انضمت إليها اكثر من 50 بلدا و8 منظمات غير الحكومية على مشاركة الدول الأخرى أيضا.

وأشار رئيس وكالة الدولة الأذربيجانية للسياحة فؤاد نقييف في كلمة ألقاها إلى ادراج موضوع السياحة في الاجندة الرئيسية لمفاوضات المناخ لأول مرة في التاريخ بجهود خاصة بذلتها أذربيجان بوجهها بلدا يستضيف فعاليات كوب29 مضيفا أنه وطيد الثقة في غدو كوب29 التي شددت على دور قطاع السياحة على تغير المناخ تراثا مستمرا لأنشطة الكوب القادمة وفي تزايد عدد البلاد المنضمة إلى البيان.

وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي في كلمة له أن هذا البيان يأتي دعما كبيرا لبيان غلاسغو الذي اصبح نقطة انحراف للقطاع السياحي واكد على أن السياحة يجب أن تصبح حامية البيئة وقوة للتضامن العالمي بجانب كونها نموا اقتصاديا.

ويحدد البيان المشار إليه تكييف قطاع السياحة مع سياسات المناخ الوطنية والعالمية تكييفا أحسن بغية توسيع فعاليات المناخ في قطاع السياحة كهدف رئيسي.

ويشدد البيان على ضرورة تسريع فعاليات المناخ في قطاع السياحة ضرورة لن تؤخر وعلى تشجيع الأطراف على خفض الانبعاثات وتطبيق تجارب السياحة المستدامة.