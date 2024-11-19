"The Caspian House": توقيع مذكرة في إطار منصة المنظمات البيئية للبلدان المطلة على بحر الخزر

باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج)

في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، تم تقديم مشروع يسمى "بيت الخزر (The Caspian House): منصة للمنظمات البيئية للبلدان المطلة على بحر الخزر" والتوقيع على بروتوكول مشترك من قبل 4 بلدان مطلة على بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج أن الهدف من المشروع هو إنشاء جمعية بيئية للمنظمات غير الحكومية في أذربيجان وروسيا وكازاخستان وتركمانستان.

ووقع وثيقة التعاون شلالا حسنوفا رئيسة الاتحاد العام "دعم تنمية العلاقات العامة" وستانيسلاف كوروليوف نائب الأمين العام لـ"جمعية الشعوب الأوراسية" وسفيتلانا موغيليوك رئيسة "وقع على الاتفاقية الاتحاد العام "المنتدى البيئي - كازاخستان" وباركالي أتاييف رئيس الاتحاد العام "طبيعي قوة".

تجدر الإشارة إلى أن الحدث أقيم في إطار مشروع الاتحاد العام "دعم تنمية العلاقات العامة" الحائز على منحة "كوب29: المبادرات الدولية" التي أعلنتها بشكل مشترك وزارة البيئة والموارد الطبيعية جمهورية أذربيجان ووكالة دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية.