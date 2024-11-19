إنغر أندرسن: قطاع السياحة مسؤول عن 8.8 % من الانبعاثات العالمية

باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج)

ما يذهلني هو أن رئاسة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب29) أثارت لأول مرة قضية السياحة في سياق تغير المناخ. وهذا أمر مهم للغاية لأن تقارير الانبعاثات تظهر لنا أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح الآن، حيث زادت انبعاثاتنا بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2023 بدلا من أن تنخفض.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الاجتماع الأول للوزراء حول تحسين العمل المناخي في قطاع السياحة المنعقد اليوم في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو.

"إذا أردنا البقاء ضمن حدود 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، فنحن بحاجة إلى خفض انبعاثاتنا بنسبة 41 بالمائة. إذا أردنا الوصول إلى درجتين مئويتين - هو ما لا أعتقد أننا نريده - فيجب علينا خفض انبعاثاتنا بنسبة 28 بالمائة. لدينا خمس سنوات لتحقيق ذلك، ولكن ذلك ممكن تماما".

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن قطاع السياحة مسؤول عن 8.8 بالمئة من الانبعاثات العالمية و70 بالمئة من الانبعاثات الناتجة عن قطاع السياحة سببها المركبات. كل هذه النقاط تدعو إلى منظور جديد لقطاع السياحة والنظر في إمكانيات خفض الانبعاثات.

وفي الختام، أكد إنغر أندرسن أن قطاع السياحة لديه إمكانات كبيرة لضمان الاستقرار في سياق تغير المناخ.