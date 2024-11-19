رشاد نبييف: لقد اتخذت أذربيجان خطوات جريئة واقترحت نظاما بيئيا مستداما

باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج)

لقد اتخذت أذربيجان خطوات جريئة واقترحت نظاما بيئيا مستداما. وتعهدنا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 35 بالمائة بحلول عام 2030 في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام اجتماع وزراء السياحة في باكو بمشاركة مسؤولي منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وقال الوزير إن أذربيجان تمهد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارا وأكثر ارتباطا برؤية تجمع بين أحدث التقنيات والتصميم الذي يركز على الإنسان. "نخطط لاستكمال كهربة حافلاتنا بحلول عام 2030. لقد خططنا لمد مائة كيلومتر من الممرات المتنقلة الصغيرة. تم جلب مائة وستين حافلة كهربائية إلى البلاد. سيتم زيادة عددهم. وأضاف أن الابتكار والرؤى المستندة إلى البيانات هي في قلب هذا التحول في مجال النقل.