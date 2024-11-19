البطلة رفيعة المستوى للكوب29: ندعو البلدان لدمج السياحة مع سياسة المناخ الوطنية

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

قالت البطلة رفيعة المستوى لتغير المناخ لأنشطة فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس السيدة نكار أرباداراي في كلمة ألقتها في مؤتمر صحفي عقدته وكالة الدولة الأذربيجانية للسياحة مع منظمة السياحة للأمم المتحدة في ختام اجتماع وزراء السياحة المنعقد على هامش كوب29 في 20 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن السياحة قوة محركة رئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وإنني نصيرة جلب أنواع الأعمال إلى أجندة تغير المناخ وجميع مراحل فعاليات المناخ العالمية فلذلك من المهم جدا تنظيم أيام موضوعية موجهة إلى القطاعات الخاصة من الاقتصادات العالمية والوطنية وهذا القطاع يضمن معيشة مئات ملايين الناس مباشرا وغير مباشر.

وأكدت أرباداراي على أن تغير المناخ يشكل تهلكة على جزء من صناعة السياحة ولذلك فإن السياحة فرصة للتنمية من جهة ولفعاليات المناخ المشددة من جهة أخرى وقد طورت أذربيجان الاستدامة في استراتيجيتها السياحية وإن رئاسة كوب29 استنادا إلى تجربتها تعير اهتماما للتشجيع على الاستدامة والاستمرارية وندعو البلدان لدمج السياحة في سياساتها المناخية الوطنية.