برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: نتوقع نزوح 4ر2 ملياري شخص إلى المدن بعد 20 عاما وذلك تهديد على النظام البيئي والمناخ

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلاوديا روسباخ في كلمة ألقتها في مؤتمر صحفي عقد في ختام الاجتماع الوزاري رفيع المستوى في التخطيط العمراني وتغير المناخ على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 20 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إننا نجابه أزمة المستوطنات على الصعيد العالمي.

وشددت روسباخ على أن حوالي مليون شخص يقيمون في الوقت الحاضر لدى مناطق سكنية غير رسمية بسبب المشكلات في مجال البنية التحتية.

وأكدت على أن نصف أهالي العالم يقيمون في الوقت الحاضر في المدن ونتوقع نزوح 4ر2 ملياري شخص إلى المدن بعد 20 عاما ويجب أن تكون المدن مستعدة لذلك فلذلك تضطر المدن إلى توسيع الاستفادة من الأراضي والى زيادة تسويق المباني وذلك تهديد عظيم على المناخ والأمن الغذائي والنظام البيئي.