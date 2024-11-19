بحث الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة مع شركة أمريكية

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ورئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف مع رئيس شركة هوني ويل اينيرجي اند سوستاينابيليتي سولوشنز ومديرها التنفيذي كين ويست مع المرافق له على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

وجاء في بيان وزارة الاقتصاد ان الضيوف أحيطوا علما بالأعمال المنجزة في أذربيجان في مجال سياسة الطاقة الخضراء وتنمية موارد الطاقة المتجددة والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في المجال المذكور.

ونوقشت في الاجتماع مسائل التحول إلى الفعاليات المستدامة في بيئة الأعمال والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة والتعاون في مجال تطبيق آليات مبتكرة في الاقتصاد.