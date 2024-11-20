اجتماع وزاري في "الممر الأوسط المستدام والرقمي وخارج حدوده" على هامش كوب29

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

عقد اجتماع وزاري في موضوع "الممر الأوسط المستدام والرقمي وخارج حدوده" ضمن فعاليات يوم التحضر والنقل والسياحة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

واستهدف الاجتماع إلى التشجيع على الاستدامة والرقمنة في الممر الأوسط وسائر ممرات النقل الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي من اجل تحسين التفاعل والفعاليات المناخية.

واكد ناطقون على أهمية الرقمنة في بناء نظام النقل العالمي النظيف من حيث البيئة وكذلك الآمن والموثوق بجانب التشديد على أن بناء ممرات النقل المستدامة والرقمية يلعب دورا مهما في سبيل نيل أهداف اتفاقية باريس عن طريق خفض انبعاثات الكربون عبر مزيد من كفاءة النقل وحجم التبادل التجاري وبالاستفادة من موارد الطاقة البديلة وحلول النقل الذكي وبدون التوقف على النقل البري وإدماج أنواع النقل العديد المستدام.

كما ناقش مشاركون الإنجازات الأخيرة في مجال التشجيع على الاستدامة والرقمنة في مسار الممر الأوسط وسائر مسارات النقل ذات النطاق العالمي وكذلك المبادرات المطروحة فيما نظروا في نماذج استخدام أنظمة النقل الذكية من اجل زيادة كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات الناجحة في سبيل تنمية البنية التحتية المستدامة للنقل.

وبحث الحاضرون كذلك مسائل تأثير تحول ممرات النقل إلى الرقمنة على الأيدي العاملة وفرص تنمية الموارد البشرية وبناء وظائف خضراء.

وتم تبني بيان في ختام الاجتماع الوزراء يعبر عن الالتزام الجماعي من اجل تقديم عملية التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة.