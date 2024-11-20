مستشار وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالي: الممر الأوسط يلعب دور مفتاح رئيسي في الظروف الجيوسياسية غير المستقرة الحالية

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

قال مستشار وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالي جيوفاني دوناتو في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري المنعقد في موضوع "الممر الأوسط المستدام والرقمي وخارج حدوده" ضمن فعاليات يوم التحضر والنقل والسياحة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو إن الممر الأوسط يلعب دور مفتاح رئيسي خاصة في الظروف الجيوسياسية غير المستقرة الحالية.

وأضاف دوناتو انه من الشروط الرئيسية أن نتوصل إلى تقدمات مهمة في تعزيز استدامة البنية التحتية والموثوقية والتشجيع على الاتصال الرقمي وتبادل المعلومات ودعم التعاون الإقليمي والشراكة الإقليمية وتعزيز العلاقات بين أوروبا وآسيا.

وابلغ أن الهدف الرئيسي هو جعل إيطاليا مرفأ رئيسيا ومدخل أوروبا عن طريق الممر الأوسط أمام المنتجات الواصلة من مناطق آسيا الوسطى والمحيطين الهندي والهادئ.