قيمة التبادل التجاري بين أذربيجان وإيطاليا خلال التسعة أشهر 5ر7 مليارات دولار

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس وكالة تشجيع الصادرات والاستثمار في جمهورية أذربيجان يوسف عبداللهيف في كلمة ألقاها في اجتماع "إيطاليا المستدامة" المنظم من قبل وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والوكالة الإيطالية للتجارة والرابطة الإيطالية الخاصة للإنشاء والرابطة الإيطالية لمنظمات الهندسة والمعمارية والتشاور الفني الاقتصادي على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو إن قيمة التبادل التجاري بين أذربيجان وإيطاليا خلال فترة يناير – سبتمبر من العام الحالي كانت 5ر7 مليارات دولار لتصبح إيطاليا بذلك شريكا تجاريا رئيسيا لأذربيجان.

وأضاف عبد اللهيف أن العلاقات التجارية بين البلدين قيد التطور في المجالات غير التقليدية أيضا.

وابلغ أن عدد الشركات الإيطالية الفاعلة في أذربيجان يزيد عن 100 شركة حسب معطيات أول أكتوبر من العام الجاري.