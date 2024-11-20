رئيس وكالة الدولة لاحتياطات المياه يجتمع مع وزير البيئة السلوفاكي على هامش كوب29

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس وكالة الدولة لاحتياطات المياه في جمهورية أذربيجان زؤور ميكائيلوف مع نائب رئيس الوزراء وزير البيئة في الجمهورية السلوفاكية توماش تارابا برفقة الممثل المفوض السلوفاكي لدى أذربيجان ميلان لاجتشياك على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

وجاء في بيان الوكالة أن الطرفين تبادلا في الاجتماع وجهات نظر حول حماية البيئة والاستدامة البيئية وإدارة احتياطات المياه.

كما ناقش الجانبان في الاجتماع مسائل تحديد خطوات تعاون ملموسة في مجال إدارة موارد المياه المستدامة وحماية البيئة.