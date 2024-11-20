أستاذ جورجي عن كوب29: نطاق رائع وتنظيم ممتاز - كل شيء لم يتم بشكل جيد من الناحية الفنية وحسن الذوق

باكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج)

إن مؤتمر COP29 رائع وكان بالفعل مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. نطاق واسع، تنظيم رائع، كل شيء لم يتم بشكل جيد من الناحية الفنية وحسن الذوق. من الجميل جدا رؤية التراث الثقافي لأذربيجان هنا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس المتحف الوطني لجورجيا وعضو أكاديمية العلوم البروفيسور ديفيد لوردكيبانيدزه خلال مؤتمر "كوب29".

"أعتقد أن هذا النجاح خطوة أخرى لكون أذربيجان وباكو على الخريطة الكبيرة. أنا فخور بصدق بأن أكون جزءا منه. إن تعاوني مع الأذربيجانيين واسع النطاق وله معنى أكبر. وقال البروفيسور اليوم: "أنا سعيد لأنني سأقدم عرضا تقديميا حول التراث التاريخي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو".

وشدد على أهمية قوبوستان كتراث تاريخي ليس لأذربيجان فحسب، بل للعالم أجمع أيضا.

وقال ديفيد لوردكيبانيدزه: "تتمتع هذه المنطقة بأهمية كبيرة للإنسانية سواء من حيث التاريخ الطبيعي أو البيئة الحديثة أو التراث الثقافي. هناك العديد من المعالم الأثرية الرائعة للتراث الإنساني في القوقاز وتعتبر قوبوستان واحدة من أهم المعالم في عالم العلوم. تعد قوبوستان حلقة مهمة جدا في تاريخ البشرية، فهي مزيج جميل من الفن والرمزية. إذن، هذا، كما نقول، إعادة رواية للتاريخ. نحن الآن نتعلم التاريخ الذي سمعناه من شعب قوبوستان".

كما علق الأستاذ على أهمية استمرار التعاون في مجال حماية التراث الثقافي ودراسة البلدين.

وأشار البروفسور الجورجي الى انني "نتعاون بشكل وثيق مع الزملاء الأذربيجانيين وأنا شخصيا أعمل مع المؤسسات الأكاديمية لفترة طويلة. لدينا علاقات وثيقة للغاية مع مؤسسة حيدر علييف ونواصل هذا التعاون. ويشمل المعارض المختلفة والمشاريع العلمية ولدينا خطط للمستقبل. ونأمل أن نواصل هذا التعاون الوثيق في المستقبل أيضا".