ممثل الأمم المتحدة: نتيجة لتغير المناخ، يتزايد العنف ضد النساء والفتيات

باكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج)

بحلول عام 2050، ستواجه 236 مليون امرأة وفتاة سوء التغذية. ومن المتوقع أن تصبح 158 مليون امرأة فقيرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها رئيسة وكالة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة سيميما نجوكي في مؤتمر صحفي عقد للصحفيين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).

وقالت إن تغير المناخ أدى إلى زيادة العنف ضد النساء والفتيات القاصرات. وأكدت سيميما نجوكي أن الأسر تتضور جوعا واحتياجاتها الغذائية تتزايد وفي هذا الصدد، يتزايد الزواج المبكر والقسري وتواجه النساء والفتيات المزيد من انعدام الأمن الغذائي.

وشددت الرئيسة على أنه من المهم الاهتمام بنوعية هذا التمويل وكميته خلال المناقشات المتعلقة بتمويل المناخ. قالت سيميما نجوكي إن تمويل المناخ يجب أن يتم مع مراعاة المساواة بين الجنسين:

"في الوقت الحالي، يتم توجيه 4 % فقط من أموال التكيف و2 % من أموال التخفيف إلى المساواة بين الجنسين. وتم تخصيص 20 مليار دولار في عام 2022 فقط من أصل 600 مليار دولار من التمويل للمساواة بين الجنسين".

وقالت سيميما نجوكي إن تغير المناخ له تأثير مختلف على النساء والفتيات الصغيرات، وأن التمويل يحتاج إلى التغيير لمعالجة أوجه عدم المساواة هذه. كما أكد على أهمية توجيه التمويل إلى المنظمات المحلية والنساء والشعوب الأصلية والحركات النسوية والمنظمات الشبابية والمنظمات التي يقودها الشباب.