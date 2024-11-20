الأمين العام للأمم المتحدة: أنا متأكد من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في كوب29

باكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج)

لقد حان الوقت للخروج من الموقف الأولي والتعرف على مجالات التسوية المحتملة، حسب ما افادته وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في باكو.

أضاف الى أنا "لست مفاوضا في كوب29. ومع ذلك، فقد استمعت إلى الوفود. لقد حان الوقت للخروج من الموقف الأولي والتعرف على مجالات التسوية المحتملة. لا يزال لدينا الوقت. أعتقد أن هذا ممكن. وأنا متأكد من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق. القضية الأساسية ليست الموقف الأولي للأطراف. وإن القضية الرئيسية هي إيجاد سبل للتسوية التي تؤدي إلى نتائج طموحة".