يتوقع تدشين محطة قوبوستان لطاقة الشمس عام 2026م

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

قال مدير وكالة الدولة لموارد الطاقة المتجددة لدى وزارة الطاقة الأذربيجانية جاود عبد اللهيف في تصريح له لصحفيين على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم اننا نتوقع تدشين محطة قوبوستان لطاقة الشمس عام 2026م.

وأضاف أن موعد تدشين محدد يتضح بعد استكمال العقود خلال 20 يوما.

وأوضح عبد اللهيف أن اكثر من 130 شركة وجهت إليها دعوات للمشاركة في اول مناقصة للطاقة المتجددة في أذربيجان واستمرت عملية المناقصة 6 ساعات وكانت في مرحلتين وفازت بها شركة يونيويرسال انترنيشنل هولدينقس ليميتيد وتبني محطة قوبوستان للطاقة الكهروشمسية بطاقة 100 ميغاوات بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.