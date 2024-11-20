ليلى علييفا تلقي كلمة في اجتماع مكرس لحماية النمور على هامش كوب29

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

نظمت مناقشات جماعية في موضوع "حماية النمور في ظروف تغير المناخ" من جانب وزارة البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجانية و الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة والصندوق العالمي للطبيعة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وألقت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا كلمة في الاجتماع أبلغت فيها أن تغير المناخ وميولا سلبية في النظام البيئي العالمي تعرض تكاثر عدد كبير من الحيوانات بما فيه النمور للخطر مفيدة أن الأزمات الطبيعية الكثيرة تجعل من الصعب على النمور أن تقبى على قيد الحياة.

وأشارت إلى أن الفعاليات الكثيرة المنفذة من جانب إيديا ومن ضمنها مشروع استعادة تكاثر النمور في أذربيجان المنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة والثروات الطبيعية والصندوق العالمي للطبيعة قد ساهم كثيرا في زيادة عدد النمور في البلد. وقالت إن الخطوات المتخذة ضمنت مشاهدة 23 ببرا على أراضي أذربيجان خلال السنوات الماضية.

ودعت ليلى علييفا للمزيد من تعزيز الجهود العالمية بغية توفير كفاءة الحفاظ على النمور.