نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تشارك في حوار زعماء العالم ضمن كوب29

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

شاركت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا في مناقشات جماعية في موضوع "حوار زعماء العالم: إحراز مستقبل إيجابي عن طريق النشاط البيئي وحماية التنوع البيوروجي بما يوافق مع أهداف اتفاقية باريس" نظمت من جانب رئاسة كوب29 وإيديا والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وأشارت ليلى علييفا في كلمة ألقتها إلى مدى الخسارة التي ألحقها تغير المناخ بالكوكب وكذلك فقدان التنوع البيولوجي داعية المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة. اضافت أن منطقة جنوب القوقاز خاصة أراضي أذربيجان كانت موطن عدد من الحيوانات التي انقرضت أنواعها في الوقت الحاضر مثل نمر بحر الخزر والأسد الآسيوي.

وأضافت أن إيديا تنفذ منذ عام 2011م مشاريع عديدة في سبيل حماية الطبيعة الفريدة والتوزان البيئي في البلد فيما دعت ليلى علييفا المشاركين لشراكة جديدة وجهود مشتركة بغية توفير مستقبل مستدام وسليم.