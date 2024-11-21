مشارك نيجيري في كوب 29: أشعر بأنني محظوظ جدا لوجودي هنا

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

"إن الأجنحة التي تم إنشاؤها في كوب29 مذهلة. جناح أذربيجان رائع أيضا. أشعر بأنني محظوظ جدا لوجودي هنا".

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نفطالي أكودون المشارك النيجيري في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

واكد: "أنا من نيجيريا. ونساعد المنظمات والشركات على تطوير الاستراتيجيات البيئية والاجتماعية والحكومية (ESG). وكما تعلمون ان أفريقيا تصدر أقل من 3 بالمائة من الانبعاثات العالمية. كقارة، نصدر انبعاثات أقل، مما يمكننا من العمل بشكل أكثر استدامة. لكن لدينا نقص في الطاقة وإدارة النفايات ومشاكل أخرى. وقال نفطالي أكودون: "ندعوكم إلى دعمنا والعمل معًا لحل هذه المشاكل".