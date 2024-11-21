كوب29: عُقد مؤتمر بمشاركة فرق التفاوض

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

ضمن منصة الحدث الرئيسي لقمة المناخ كوب29، انعقد مؤتمر المشاركين في مجموعات التفاوض في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) قاعة "نظامي" للمؤتمرات.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس كوب29 مختار باباييف افتتح المؤتمر. وأعلن أنه تم إعداد المسودة النهائية للوثيقة التي جاءت نتيجة مشاورات طويلة بين الوزراء وعمل المجموعات ذات الصلة.

ودعا مختار باباييف المشاركين في المؤتمر إلى دعم المشروع من أجل تحقيق هدف إنهاء المؤتمر بحلول الساعة 18:00 يوم الجمعة.

ثم قدم كبير مفاوضي مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يالتشين رافييف مسودة الوثيقة إلى المشاركين في المؤتمر. وقال إن النص تم تقليصه من 25 صفحة إلى 10 صفحات وأن الوثيقة المذكورة جاءت نتيجة لجهود جميع المشاركين في هذا العمل. كما دعا يالتشين رافييف الأطراف إلى التخلي عن النهج المتطرف وخاصة في طريقة تخفيف التأثير (التدابير الرامية إلى الحد من العواقب السلبية لتغير المناخ).

وفي وقت لاحق، دعا مختار باباييف المشاركين للتعبير عن آرائهم حول المشروع المقدم.

وفي هذا الحدث، تحدث المشاركون الذين عبروا عن المواقف الأكثر معارضة - أولئك الذين عبروا عن آرائهم من النهج النقدي للفقرات الفردية التي تحتوي على الدعم. وكان ممثلو جميع الوفود الوطنية تقريبا، فضلا عن ممثلي الاتحاد الأوروبي من بين الذين علقوا على مشروع الوثيقة.

وعلى وجه الخصوص، أعرب ممثلو أوغندا وتركيا عن إعجابهم بالعمل الشاق الذي قامت به الرئاسة الأذربيجانية وحثوا زملائهم على عدم مغادرة باكو قبل إعداد الوثيقة النهائية.

ودعا ممثلو باكستان وبوليفيا ودول نامية أخرى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن حصول هذه البلدان النامية على الأموال المخصصة.